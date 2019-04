Empresa de Braga vai reconstruir instituição para jovens em Paris

A dte, empresa de instalações especiais do português dstgroup, ganhou o projeto de reestruturação e reconstrução da “Maison des Jeunes”, da Associação St. Vincent de Paul, em Paris, uma instituição que apoia e acompanha crianças, adolescentes e jovens que se encontram em situações fragilizadas. A empreitada ronda no total os 7,2 milhões de euros, dos quais 470 mil para trabalhos de AVAC e hidraúlica.

A empreitada foi adjudicada pela Eiffage Construction Équipement, uma das maiores empresas francesas na área da construção, que entregou recentemente à dte a requalificação e transformação de uma central de correios num centro de formação, também em Paris, e que permitiu ao dst group um encaixe financeiro de 1,4 milhões de euros.

A Maison des Jeunes é uma obra com 2900m² de área total, dos quais 1100 m² alocados às atividades de casa, 1000 m² destinados a atividades em comum e 800 m² para o jardim. Devido ao aumento de utentes da instituição, atualmente com mais de 600 jovens e cerca de 100 voluntários, as instalações são manifestamente insuficientes, sendo, por isso, necessário um aumento e reestruturação das mesmas. A dte será responsável pela execução dos trabalhos de AVAC e hidraúlica neste projeto, que apresenta soluções ecologicamente responsáveis, nomeadamente através do aproveitamento das águas pluviais.

Na cobertura do edifício será instalado um sistema de aproveitamento de águas pluviais (SAAP), em que as águas da chuva serão armazenadas num reservatório, sendo reaproveitadas para abastecimentos que não coloquem em causa a saúde dos utentes da instituição, designadamente para a rega de zonas verdes e lavagem de espaços comuns.

Situada no 10º bairro de Paris, a Maison des Jeunes acolhe crianças, adolescentes, jovens e famílias do bairro da Paróquia de ST Vincent de Paul, e tem como principal missão a educação de crianças e de jovens em situações fragilizadas, através de apoio em áreas de desenvolvimento físico, psicológico, intelectual, interior e espiritual. Naquele espaço estão disponíveis atividades como o desporto, apoio escolar, despertar artístico, iniciativas solidárias, estadias para férias, passatempos em família e formação em áreas da costura e cozinha.

José Teixeira, presidente do Conselho de Administração do dstgroup, sustenta a conquista desta obra em dois pilares. “A experiência do dstgroup na reconstrução e reabilitação de edifícios públicos e o escrupuloso cumprimento de prazos foram os dois principais critérios que justificaram a preferência da Eiffage, uma das maiores construtoras europeias, a par do reconhecimento do excelente trabalho que temos vindo a desenvolver, quer em termos de inovação, quer em termos de execução”, assinala.