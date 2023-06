Empresa confirma morte dos tripulantes do Titan

A OceanGate, empresa proprietária do submarino Titan, que desapareceu no domingo durante uma visita aos destroços do Titanic, confirmou esta quinta-feira que os cinco tripulantes perderam a vida.

“Acreditamos que o nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet, infelizmente, perderam a vida”, refere a companhia em comunicado.

Em conferência de imprensa, o contra-almirante norte-americano John Mauger, da Guarda Costeira dos EUA, confirmou que um dos veículos remotamente operados descobriu partes do submergível desaparecido a cerca de 500 metros do Titanic.

Também Paul Hankins, membro da Guarda Costeira dos EUA, explicou que o Titan foi destruido “por uma implosão” e não por uma colisão, tal como havia sido anteriormente avançado. “Cinco grandes pedaços levam-nos a crer que pertenciam ao Titan”, frisa.

As buscas foram oficialmente abandonadas, mas a investigação aberta para apurar as causas do acidente continua em aberto.