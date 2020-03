Empresa bracarense paga salários de empregados de teatro

A empresa de Braga dstgroup anunciou em comunicado que decidiu assegurar os salários dos 14 trabalhadores da Companhia de Teatro de Braga nos próximos três meses.

A empresa explica esta decisão dizendo que “um país sem cultura não sobrevive. Nada resistirá, com todos os esforços levados ao seu limite, com todos os recursos utilizados, sem cultura e sem os profissionais da cultura, sem aqueles que, com a sua produção artística, nos permitem ser mais competitivos.”

A referida nota relembra que este apoio se vem juntar a um “subsídio plurianual” atribuído pela dstgroup à Companhia de Teatro de Braga “há quase 40 anos.”

A dstgroup emprega quase 1800 trabalhadores. Acerca do impacto da pandemia na massa laboral da empresa esta esclarece que não despediu ninguém. “Nem os que estão à experiência serão dispensados a não ser por razões de desfasamento com a nossa psique e de mau desempenho. Até hoje isso ainda não aconteceu a nenhum”, lê-se na referida nota.

O texto enviado à redação do BOM DIA termina com um apelo: “tornamos público este comunicado na esperança de que outros encontrem uma entidade de produção de cultura para apoiar neste momento, para todos desesperado, mas muito mais desesperado para os que vão perder o que não têm. Pela nossa salvação coletiva: apoiem a cultura.”

