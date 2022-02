Empresa aveirense ganha prémio de design alemão

A designer da Sanindusa, Melissa Vilar, recebeu em nome da empresa o prestigiado galardão diretamente das mãos de Lutz Dietzold, CEO do German Design Council, numa cerimónia que decorreu em Frankfurt, no Museum Angewandte Kunst.

A sanita suspensa texturada da série Sanlife distinguida com a “Special Mention” na categoria “Excellent Product Design” – subcategoria “Bath and Wellness”, congrega em si sobriedade e elegância. “A sua superfície mate com relevos acetinados permitem uma experiência sensorial fascinante e revolucionam o tradicional acabamento vidrado. A sensação visual transmite leveza e a experiência táctil suscita prazer. O resultado final é um exemplar que eleva a criatividade” – refere a empresa para descrever o produto galardoado.

O “German Design Award” é um dos mais prestigiados concursos no panorama do design a nível internacional e esta última edição avaliou cerca de 4500 candidaturas provenientes de 60 países.

Esta “Special Mention” é já a quinta distinção que a empresa conquista e vem prestar homenagem à excelência do design inovador da Sanindusa.

A indústria de sanitário de Aveiro, cuja laboração teve início em 1993, tem um percurso “valorizado por ser a maior empresa na Península Ibérica com capitais próprios e nacionais, produtora de louça sanitária e produtos complementares”. Atuamente exporta a sua produção para 84 países, distribuídos pelos 4 cantos do mundo. Estrategicamente a administração elegeu como principais factores para o sucesso, “a qualidade, o design, a inovação, o serviço e a competitividade”.

#portugalpositivo