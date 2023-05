Empresa alemã prepara-se para fechar e deixar centenas no desemprego em Portugal

O grupo alemão ZF, o terceiro maior fabricante de componentes automóveis, está a ponderar vender as fábricas que detém no Norte de Portugal e na Galiza, e terá já contratado o Citigroup para estudar a operação.

Em Portugal, o grupo tem fábricas em Ponte de Lima, sendo apresentado como o maior empregador deste concelho, e também em Vila Nova de Cerveira. Na Galiza, o grupo conta com três unidades localizadas em Vigo, Porriño e Caramuxo.

No final do ano passado, o grupo ZF empregava 1.600 pessoas em Portugal, mas antes da pandemia chegou a empregar 2.000 pessoas, de acordo com o Jornal de Negócios. Na Galiza, o grupo alemão emprega 550 colaboradores e fatura 385 milhões de euros.

A operação ainda não estará fechada, mas entre os potenciais interessados está um grupo chinês, que poderá comprar parte dos ativos do grupo alemão ou mesmo a totalidade. O valor da aquisição rondará os três mil milhões de euros.

O grupo alemão quer focar-se nos veículos autónomos e elétricos, ambicionando ser líder nível mundial neste segmento.