Empresa alemã investe mais três milhões em Esposende

Uma empresa vocacionada para o fornecimento de tubos para as indústrias de ar condicionado vai investir mais de três milhões de euros no alargamento das suas instalações em Esposende, criando mais 10 postos de trabalho, anunciou o município.

Em comunicado, o município refere que vai apoiar o investimento com a isenção do Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT) e de taxas de licenciamento das operações urbanísticas, num valor que ascende a 21.149 euros.

Em causa está a Wieland Thermal Solutions, uma empresa do grupo alemão Wieland Werke AG e que está instalada, desde 1999, na zona industrial de Palmeira de Faro, Esposende.

O município assinou agora um contrato de investimento com a empresa, ao abrigo do Regulamento de Concessão de Incentivos ao Investimento em vigor, para alargamento da unidade industrial, vocacionada para o fornecimento de tubos técnicos para as indústrias de ar condicionado e refrigeração e para a indústria de processos.

“Nesta expansão, a Wieland Thermal Solutions fará um investimento superior a três milhões de euros, criando mais de dez novos postos de trabalho diretos”, sublinha o comunicado.

Citado no comunicado, o presidente da Câmara, Benjamim Pereira, refere que este investimento “representa a consolidação de um projeto industrial de grande significado para Esposende e o aumento do número de postos de trabalho, acrescentando mais uma dezena aos atuais 70 trabalhadores da empresa”.

“O município agiliza procedimentos e facilita a vida aos empresários”, sublinha.

A Câmara de Esposende disponibiliza um conjunto de incentivos (reduções e isenções) a investidores privados e institucionais, “consciente da emergente necessidade em disponibilizar um ambiente favorável ao investimento”.

No âmbito do regulamento de incentivo ao investimento, já foram apoiadas 45 empresas, num valor total de incentivo superior a 401 mil euros.