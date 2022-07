Empregado de Roissy faz uma piada e Air France perde meio milhão

Um funcionário do aeroporto de Roissy, em Paris, qui ser engraçado e disse a uma jovem passageira que um terrorista estava no seu avião. A piada causou o cancelamento do voo.

Tudo aconteceu dia 14 de julho, quando um empregado em regime temporário do aeroporto francês achou divertido assustar uma jovem passageira da Air France que partia para a ilha de Reunião sussurrando-lhe ao ouvido: “Cuidado, há um terrorista no avião”.

A jovem repetiu o que ouviu aos pais, que o repetem aos hospedeiros do avião que, por sua vez, o referem ao capitão. Como resultado, o voo é cancelado após as verificações da polícia.

O voo foi adiado para o dia seguinte, explicando a Air France que “por suspeita de um acto perigoso”, a tripulação decidiu anular o voo, seguindo “os procedimentos de segurança em vigor”. Nenhuma ameaça real foi observada durante a inspeção do avião, mas quando os controlos foram realizados, já não houve tempo para outra solução que não fosse cancelar o voo.

O autor da brincadeira foi detido para interrogatório, tendo afirmado que queria fazer rir e “não prejudicar ninguém”. Por “obstruir a circulação de uma aeronave” corre o risco de até 5 anos de prisão e uma multa de até 18 mil euros. Para a Air France, o cancelamento deste voo custou 550.000 euros.