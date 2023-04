Empregabilidade de colaboradores com mais de 65 anos

Perante a crise demográfica que Portugal atravessa, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social está a desenvolver políticas de promoção do envelhecimento ativo e transformá-lo numa oportunidade para os diferentes agentes económicos.

É crítico que haja uma transformação no modo como a sociedade vê os profissionais com 65+ no mercado de trabalho.

Nas décadas de 1970/ 1980, quem tinha 65+ era apelidado de “velho”. Hoje a sociedade já não perceciona pessoas com essas idades da mesma maneira e há um crescente número de profissionais que continuam no ativo com 70 e 75 anos, em especial os “Consultores” com um vasto know-how acumulado nas suas áreas de expertise.

Portugal tem atualmente cerca de 2.4 milhões de pessoas com 65+, um número que aumentou 43% nos últimos 20 anos e que tende a continuar em crescendo nas próximas décadas.

Por outro lado, a população ativa – 6 milhões de pessoas – tem registado aumentos pouco significativos e as projeções para os próximos 40 anos são de uma redução de um 1/3 da mesma em 2060.

No conjunto de soluções que o governo pretende implementar estão a aposta no “Empreendedorismo sénior”, que tem tido elevadas taxas de sucesso em diversos países da Europa, promovendo quer a criação de novas empresas/ negócios, quer atraindo-os para o papel de Mentores e Investidores de empresas lideradas por jovens Empreendedores.

