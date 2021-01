emplumei as tuas cinzas com os meus ossos

nas tuas últimas pegadas plantei romãzeiras longevas

houve manhãs que se perderam nos faiais da noite porque a estrela polar lhes escondi

territórios houve que ficaram por nomear propositadamente

assim como as palavras dos grandes poetas

também o teu silêncio brilha no escuro

ébrio do mendigo que sou de ti

o sol aperfeiçoa em contínuo

os seus raios e pulmões

ouço corvos imitando rouxinóis

embalsamei a saudade

o odor do húmus da tua ausência tenta destronar o teu imorredoiro cheiro

diante de mim uma garrafa vazia

um caderno cheio e uma fotografia tua

amar só tem um sinónimo

será possível concluir esta travessia sem ti?

dm