Empate deixa dragões a seis pontos do líder

O Futebol Clube do Porto viu a distância para o líder Sporting ampliar-se esta segunda-feira com um empate a um golo em Moreira de Cónegos.

Os homens da casa inauguraram o marcador à passagem do minuto 37, por intermédio do central venezuelano Ferraresi, e tentaram deter as investidas azuis e brancas durante quase toda a segunda parte. No entanto, aos 86 minutos, Taremi empatou através da cobrança de uma grande penalidade.

Já nos descontos, a bola voltou a furar as redes defendidas por Pasinato, mas o árbitro Hugo Miguel, após consultar o videoárbitro, considerou que o avançado portista Toni Martinez se encontrava em posição irregular.

Os ânimos exaltaram-se já depois do apito final, tendo o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, visto o cartão vermelho na sequência de palavras dirigidas ao juíz.

Com este resultado, o Sporting, que venceu este domingo o Braga por 0-1, garante uma vantagem de seis pontos sobre a turma nortenha.