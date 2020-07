Faltam emojis no facebook para reagir ao tipo de notícias que se vão lendo por lá: um emoji a cortar a sua própria jugular, por exemplo, um com as sobrancelhas a abandonar a testa, um a rastejar, um com a mão dentro da garganta, mas até ao pulso, e um como o da foto, para as notícias sobre o Galamba and the boys.

Onde é o livro de sugestões?