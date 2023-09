“Emigrantes são o pilar da relação de Portugal e Canadá”

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, acompanhou a visita ao Canadá do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, num programa dedicado às comunidades emigrantes portuguesas, que reconhece como um “pilar central” na relação entre ambos os países.

Na sexta-feira passada, Paulo Cafôfo encontrou-se com o chefe de Estado português em Toronto, acompanhado Marcelo Rebelo de Sousa em várias atividades no decorrer da sua visita presidencial às comunidades portuguesas no Canadá, naquela cidade.

Nesse mesmo dia, o secretário de Estado juntou-se ao Presidente da República num encontro e almoço de trabalho com Justin Trudeau, que considerou ter sido “uma oportunidade para reconhecer a importância da nossa comunidade para o desenvolvimento e diversidade cultural do Canadá”, referiu nas suas redes sociais.

Depois do almoço, os três políticos rumaram à inauguração de uma exposição sobre a chegada dos primeiros emigrantes portugueses oficialmente registados no Canadá. Segundo Paulo Cafôfo, esta constituiu uma “oportunidade para homenagear o seu legado e estar com os compatriotas pioneiros que chegaram ao Canadá há 70 anos”, a bordo do navio Saturnia, em 1953.

No sábado, o secretário de Estado acompanhou Marcelo Rebelo de Sousa no lançamento da primeira pedra da construção do Centro Magalhães, que será um centro social, assim como de acolhimento e cuidados continuados de seniores da comunidade portuguesa.

De acordo com o secretário de Estado, este é um projeto da Comunidade que “contribui para toda a sociedade canadiana”, afirmando que “cuidar das gerações anteriores é construir um futuro sólido para uma comunidade mais solidária”.

Ainda ali, o secretário de Estado das Comunidades não hesitou em elogiar o “presidente dos afetos”, que desde logo considerou que “mais do que um presidente, é um português que respeita os portugueses que vivem fora de Portugal”.

Em retorno, foi alvo de um grande reconhecimento pelo Chefe de Estado que elogiou o seu trabalho dizendo que se tem revelado “muitíssimo melhor do que a encomenda” por se tratar de um “super apaixonado” pelas comunidades portuguesas.

O acompanhamento de Paulo Cafôfo à visita oficial do Presidente da República terminou nesse dia, com um “encontro de grande fraternidade” com a comunidade de emigrantes portugueses e lusodescendentes em Toronto.

Paulo Cafôfo conclui esta experiência nas suas redes sociais dizendo que os “compatriotas” canadenses são “o pilar central da relação de Portugal com o Canadá”, país que, segundo o próprio, “reconhece o contributo da nossa diáspora na construção deste imenso país”.