Emigrantes portugueses que escolhem o Brasil são mais qualificados

O Brasil é o país com a maior e mais antiga tradição de emigração portuguesa, embora em regressão desde os anos 60 do século XX.

Depois de um início de século a rondar as 500 entradas por ano, em 2010 o Brasil tornou-se mais atrativo para os portugueses, verificando-se, nesse ano, um aumento de 93% em relação ao anterior, revela o Observatório da Emigração.

O crescimento económico do Brasil na primeira década do século XXI, e a crise financeira juntamente com a intervenção da Troika em Portugal, podem ser fatores que explicam o crescimento da emigração portuguesa para este país, cujo pico se deu em 2013, com um valor aproximado de 3.000 entradas.

Comparando três vagas da emigração portuguesa para o Brasil, verifica-se um aumento progressivo da escolarização dos emigrantes portugueses, com uma emigração recente onde predominam as atividades qualificadas entre os chegados na primeira década do século.

Nascidos em Portugal residentes no Brasil, por grau de instrução, segundo o período de chegada