Emigrantes portugueses: ONU diz que somos dois milhões e meio

De acordo com as últimas estimativas das Nações Unidas, haveria, em 2019, mais de 2.6 milhões de portugueses emigrados a residir no estrangeiro. Mais precisamente, 2,631,559. Destes, 57% viveriam na Europa e 40% no continente americano.

Nesta última revisão das estimativas sobre as migrações internacionais foram, não só calculados novos valores para 2019, como alterados significativamente os valores de toda a série divulgada entre 1990 e 2015, e eliminados os valores de 2017. Esta mudança levanta questões sobre a fiabilidade dos dados e deve ser lida com cautela dado o acentuado crescimento de portugueses no continente americano, e o decréscimo nos continentes europeu e africano; valores estes que não são sustentados pelos institutos de recolha de dados nos países de destino e muito diferentes das séries que têm sido apresentadas pelas Nações Unidas. Estas revisões dificultam uma análise mais pormenorizada das variações ao longo do período considerado, sendo que nem sempre são devidas a alterações nos movimentos populacionais, mas sim no registo e estimação desses movimentos.