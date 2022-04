Emigrantes na Bélgica apoiaram retiro de 7.5 milhões na Serra da Estrela

O Turismo de Portugal e um grupo de investidores da região de Antuérpia, na Bélgica, onde estão integrados emigrantes portugueses, associou-se ao projeto New Life Portugal, liderado por Julien Grip, na construção de um retiro residencial de 7.5 milhões de euros em Folgosinho, Serra da Estrela.

O apoio financeiro do Turismo de Portugal e do Programa Portugal 2020, financiado pela CE, foi decisivo para a abertura na Serra da Estrela do conceito nascido em Chiang Rai, no norte da Tailândia, quando Julien Gryp, CEO da New Life, criou um retiro residencial em zonas de natureza idílica preservada, com apoio de profissionais de psicologia e saúde espiritual, para a redução de stress ou outros problemas de saúde mental.

O sucesso na Tailândia em tempo de pandemia teve como resultado uma ocupação sempre esgotada e foi necessário desenvolver um novo espaço semelhante, mas agora na Europa, com a inauguração desta filial em Portugal, mantém-se o conceito de retiro acessível a todos, independentemente da profissão, género ou idade.

O retiro acabou de abrir ao público no parque natural da Serra da Estrela, em Folgosinho, depois de remodelar dez casas das quintas de pedra tradicional, agrupadas em quatro conjuntos residenciais, numa área rural de 13 hectares de montanha. O conjunto é composto por 49 suítes residenciais turísticas com um centro comunitário de apoio, sala de jantar, piscina, sauna, sala de massagem, ginásio e salas de meditação envidraçadas e abertas para as paisagens idílicas das montanhas da Serra da Estrela. Os hóspedes contam com serviço de receção e de quartos, pequeno-almoço, limpeza e apoio de serviços de massagem, yoga e especialistas de saúde mental e bem-estar.

A aldeia turística de montanha vai dispor ainda de nove acomodações para os 21 funcionários de onze nacionalidades distintas, entre eles dez portugueses, com Julien Gryp a assumir a gestão.

#portugalpositivo