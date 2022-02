Emigrantes, lusodescendentes e cidadãos ucranianos são bem-vindos a Portugal

O primeiro-ministro António Costa afirmou esta quinta-feira que os serviços diplomáticos portugueses estão a trabalhar para apoiar portugueses, lusodescendentes e cidadãos ucranianos que queiram sair da zona d conflito e voltar a Portugal.

O governante falava durante a manhã desta quinta-feira aos jornalistas, em conferência de imprensa.

Ao longo da sua intervenção, Costa mostrou-se solidário tanto para com a comunidade ucraniana em Portugal, como para com a diáspora lusa na Ucrânia, e instou a Rússia a cessar os ataques iniciados durante a madrugada.

António Costa explicou ainda que Portugal também pertence à reação rápida da NATO, pelo que, em cinco dias, se solicitados, os militares portugueses afetos a esta força podem deslocar-se para os países limítrofes às zonas de conflito, recusando, no entanto, contacto direto com as forças armadas russas.

Cidadãos portugueses, lusodescendentes e ucranianos serão bem-vindos a Portugal, vincou.