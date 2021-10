Emigrantes enviaram 308 milhões para Portugal em agosto

As remessas dos emigrantes subiram 1,8% para 308 milhões de euros em agosto, enquanto as verbas enviadas pelos estrangeiros em Portugal subiram 7,2%, para 48,2 milhões, de acordo com os dados do Banco de Portugal.

Segundo a atualização dos dados relativos a agosto, já disponível no site do regulador financeiro, os emigrantes portugueses enviaram 308,07 milhões de euros em agosto, o que representa uma subida de 1,79% face aos 302,6 milhões enviados no mesmo mês do ano passado.

Como é costume, as remessas da França e da Suíça representam os valores mais elevados, com os portugueses radicados em França e enviarem o valor maior: 89,4 milhões de euros, o que representa uma ligeira diminuição de 0,46% face ao valor enviado em agosto do ano passado.

Em sentido inverso, os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram 48,2 milhões de euros para os seus países de origem, o que representa uma subida de 7,23% face aos 44,9 milhões de euros enviados em agosto do ano passado.