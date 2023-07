Emigrantes da Lourinhã têm encontro marcado já este mês

O Salão Nobre da Câmara Municipal da Lourinhã prepara-se para acolher, já no próximo dia 21 de julho, o I Encontro da Diáspora Lourinhanense, uma iniciativa promovida pelo Município e também pela Comunidade Intermunicipal do Oeste.

De acordo com o programa, o encontro terá início pelas 9h00 de sexta-feira com a habitual receção aos participantes. Meia hora mais tarde, terá lugar a sessão oficial de abertura, à responsabilidade do presidente da Câmara Municipal da Lourinhã, João Duarte de Carvalho, e pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo. Seguem-se, pelas 10h00, 10h30 e 11h45, respetivamente, três painéis distintos, focados na apresentação do território – pelo coordenador executivo do Aspiring Geoparque do Oeste, Miguel Reis Silva -, no Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID) – pela coordenadora do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, Cristina Coelho -, e em testemunhos, experiências e oportunidades da diáspora – com moderação do chefe de redação do Jornal Alvorada, Paulo Ribeiro. A sessão de encerramento está agendada para as 12h30.

Este encontro integra-se ainda na “Missão: Ligar Portugal à Diáspora”, lançada recentemente pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, e conta com o apoio institucional do Programa de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID).

As inscrições para participação presencial ou online decorrem até dia 19 de julho.