Emigrante vê casa dos pais incendiada pelo irmão no Porto

Uma portuguesa emigrada no Luxemburgo viu a casa do próprio pai em chamas, no Porto, poucas horas depois de ter regressado a Portugal para o funeral do mesmo, vítima de covid-19.

De acordo com o Jornal de Notícias, o incêndio terá sido provocado pelo irmão da emigrante, que tem problemas psicológicos e que terá vedado o acesso da mesma à habitação.

Depois de uma tentativa de entrada forçada, o homem terá lançado fogo a um colchão, que rapidamente se alastrou por todo o apartamento.

As autoridades foram chamadas ao local e acabaram por retirá-lo à força do interior. Já os Sapadores do Porto conseguiram controlaram o incêndio antes que este se alastrasse pelo prédio de 16 andares.

O JN indica que a emigrante, há mais de 20 anos a residir no Luxemburgo, teria regressado a Portugal para apoiar o pai, de 81 anos, debilitado pela diabetes e internado recentemente com problemas pulmonares e com teste positivo à covid-19.

A portuguesa regressou esta quarta-feira, mas o progenitor acabaria por falecer na véspera.