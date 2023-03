Emigrante renova parceria educativa com Estabelecimento Prisional da Guarda

Foi firmado, no passado dia 27 de fevereiro, na Cidade da Guarda, um acordo de parceria do ensino escolar entre o Estabelecimento Prisional da Guarda – Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, entre o diretor da instituição, Luís Couto, e o benemérito luso-francês João Pina.

Este protocolo é firmado pela terceira vez entre as partes e considerado por João Pina como um acordo que muito estima. “Motivar cidadãos reclusos a evoluírem na sua aprendizagem académica é motivador, já que quando a liberdade for reposta, a reinserção social destes reclusos será certamente mais fácil. Dar uma nova oportunidade a estes cidadãos é fundamental e lamentei que na fase mais crítica da covid-19 e por forças das circunstâncias que este protocolo tivesse sido interrompido”, refere, João Pina.

No presente ano, este prémio de “Mérito Escolar João Pina” será atribuído a oito reclusos. O mesmo irá facultar um prémio (monetário) de mérito aos formandos com melhores notas/avaliações dos Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), de nível Básico, das Turmas EFA B1, EFA B3 – A1, EFA B3 – A2; e alunos do Ensino Secundário Recorrente (10º, 11º e 12º anos) e dois prémios de assiduidade, um para os Cursos EFA e outro para o Ensino Secundário para o formando e aluno mais assíduos dos Cursos EFA e Secundário cuja designação será “Prémio de Mérito João Pina”.

Estes formandos premiados serão identificados pela escola, em colaboração com a Coordenadora Pedagógica e com os diferentes Conselhos de Turma, no final do presente ano letivo.