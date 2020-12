Emigrante português suspeito de assassinato na Holanda

Um emigrante português de 39 anos está a ser apontado pela polícia holandesa como principal suspeito do assassinato de uma jovem, de 26 anos, na cidade de Venlo.

De acordo com o Jornal de Notícias, o homem terá esfaqueado mortalmente a vítima a 8 de dezembro, dia em que o corpo foi encontrado numa das ruas da cidade.

A mesma publicação adianta que a jovem terá sido esfaqueada e que, numa primeira instância, as autoridades dos Países Baixos terão associado o caso a um assalto violento. No entanto, após uma investigação preliminar, foi revelado que a vítima já havia contactado as autoridades por estar a ser vítima de assédio e de ameaças por parte do português.

Dois dias após o assassinato, o emigrante acabou por ser detido em Madrid, mas o jornal NU garante que a recusa do mesmo em ser extraditado para o país de acolhimento está a atrasar a investigação.

O homem, cuja identidade ainda não foi revelada publicamente, foi condenado em 2005 por assassinato com recurso a arma branca em Londres.