Emigrante português lança livro sobre situação política e social em França

Foi lançado, em Lisboa, o livro “A França a olho nu”, da autoria de João Cruz Ferreira, português residente em Paris.

A obra, com a chancela editorial Chiado Books, do Grupo Editorial Atlântico, é baseada em vivências autobiográficas e observações do autor sobre notáveis eventos ocorridos em França nos últimos anos, como as eleições presidenciais de 2022 que ditaram a reeleição de Emmanuel Macron, a polémica reforma do sistema de pensões ou os violentos motins que assolaram o país em junho de 2023.

O livro traça uma análise à França contemporânea de um ponto de vista político, social, económico ou securitário.

Este é o segundo livro de João Cruz Ferreira, após o romance “Geração do Milénio” (Edições Vieira da Silva), cuja primeira edição data de setembro de 2022.

O autor, ex-militante do CDS-PP e da Juventude Popular, integra atualmente os quadros da União Europeia, onde desenvolve regulamentos e instruções na área da regulação de mercados de capitais.

A obra está disponível no site da editora.