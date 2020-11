Emigrante português degolado em França

Um emigrante português de 64 anos foi encontrado sem vida, esta segunda-feira, no escritório de uma empresa que geria em Montfermeil, arredores de Paris, França.

De acordo com a AFP, o dono de uma empresa de construção civil especializada na demolição terá sido encontrado por amigos num cenário de crime violento, degolado e com oito golpes de arma branca no corpo.

À comunicação social não foram prestadas declarações, mas sabe-se que as autoridades francesas já estão a investigar o caso.

Adriano Caetano, natural de Colmeias, Leiria, era um dos portugueses mais conhecidos da comunidade naquela região.