Emigrante oferece arte à Escola Naval portuguesa

Carlos Quintas, português radicado em Düsseldorf, na Alemanha, ofereceu à Escola Naval portuguesa na passada quarta-feira uma série de vasos em cerâmica que simbolizam antigas regiões ultramarinas e as ilhas dos Açores e da Madeira.

Foi mais propriamente em Eichenhof, Picher, que teve lugar a cerimónia da entrega destas oito oferendas inspiradas nas que existem na Sala Imperial do Palácio de Ludwigslust, em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental.

Carlos Quintas colabora voluntariamente há vários anos com a Marinha de Guerra portuguesa, nomeadamente na renovação do Jardim do Palácio do Alfeite, situado na Base Naval de Lisboa, e foi fruto desta aproximação que mandou fazer as peças ao artista Alexander von Stenglin.

No evento esteve presente o adido de Defesa junto da embaixada de Portugal em Berlim, o Capitão-de-mar-e-guerra Henrique Portela Guedes, em representação do embaixador Francisco Ribeiro de Menezes.