Emigrante multado por insultar irmã no Facebook

Arguido vive na Alemanha e acusou familiar de lhe roubar terreno em Santo Tirso. Recorreu da sentença, mas a Relação do Porto manteve-a.

Um homem foi condenado, no Tribunal de Santo Tirso, por difamação e injúria. Terá de pagar uma multa de 1200 euros e uma indemnização de igual valor à irmã, por ter feito uma publicação no Facebook onde a acusava de lhe ter roubado um terreno. Depois, insultou-a através do Messenger.

O arguido, emigrante na Alemanha, recorreu para o Tribunal da Relação do Porto (TRP), que manteve a sentença.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.