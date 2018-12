Emigrante morto por vespas asiáticas em Vila Verde

Um homem faleceu na sequência de um ataque de um enxame de vespas asiáticas, em Vila Verde, Braga. A vítima foi identificada como António Manuel da Costa Macedo, um emigrante na Suíça de 47 anos.

O português estava a cortar uma árvore na sua propriedade, em Dossães, Vila Verde, quando de dentro da árvore surgiu um enxame de vespas asiáticas. As picadas provocaram uma paragem cardiorrespiratória, e António Macedo acabou mesmo por falecer pouco após a chegada do INEM. António estava emigrado há vários anos em Vale de Joux, no cantão de Vaud, na Suíça, trabalhando como eletricista.

Em 2015 já se havia registado uma morte em Vila Verde na sequência de um ataque de vespas asiáticas. Há outros casos de ataques desta espécie na região Norte nos últimos anos, nomeadamente em Braga e Viana do Castelo, havendo mesmo registo de uma outra vítima mortal em Vila Nova de Gaia em 2014.