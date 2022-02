Emigrante morto a tiro em frente à esposa

Um comerciante português de 62 anos foi morto a tiro à porta do seu restaurante na noite de sexta-feira na capital sul-africana Pretória.

“Foi sexta à noite por volta das 20:00 (horal local), não sei precisar ao certo, tinham fechado o restaurante, a esposa já estava dentro do carro à espera dele e de repente apareceram três meliantes, atiram-lhe três tiros e depois vieram ao carro e roubaram-lhe o saco com o telemóvel e o dinheiro do dia e fugiram”, relatou o cunhado da vítima, Jaime de Caires, à Lusa.

Segundo este comerciante, o incidente ocorreu em Pretória West, ao lado da igreja de Santa Maria dos Portugueses, a igreja católica de Pretória, próximo da Embaixada de Portugal na África do Sul.

A vítima, João Alberto da Silva, de 62 de anos, natural do Funchal, era proprietário do American Hot Foods, residindo na África do Sul desde 1988.

De acordo com a mesma fonte, a vítima foi declarada morta no local por uma equipa de paramédicos, acrescentando que a polícia sul-africana está a investigar o homicídio.

“A esposa disse que quando saiu do carro olhou para a cara dele e tinha um sorriso, mas deve ter sofrido morte praticamente quase imediata, mas poderia estar vivo ainda, ela diz que a ambulância demorou mais de vinte minutos a chegar [ao local], mas eu compreendo, naquela zona sozinhos sem ninguém poder ajudar, até o telemóvel dela tinham levado, depois, entretanto, ela lembrou-se e foi ao bolso do marido e tirou o telemóvel do bolso que não levaram”, relatou Jaime de Caires.

“Quando saiu dali já estava morto”, frisou.

Além da viúva, o comerciante português deixa três filhos entre os 23 e 35 anos e um neto de quatro anos, salientou o cunhado da vítima.

A criminalidade na África do Sul, um dos países mais violentos do mundo, piorou significativamente no último trimestre de 2021, tendo registado uma média de 74 homicídios e 122 queixas de violação diários, anunciou recentemente o ministro da Polícia sul-africano, Bheki Cele.

Na província de Gauteng, onde se situa Pretória, a capital do país, mais de 1.500 pessoas foram mortas em apenas três meses, segundo a polícia sul-africana.

“Durante o período em análise [último trimestre de 2021], mais 243 pessoas foram mortas em Gauteng, o que reflete um aumento de 18,3%”, salientou o comissário provincial da polícia Elias Mawela na passada sexta-feira em Joanesburgo.

Dados oficiais indicam que a província de Gauteng, onde reside a maioria dos cerca de meio milhão de portugueses no país, registou também um agravamento de 111,3% no número de sequestros, com 632 novos casos denunciados no último trimestre do ano passado.