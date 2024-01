Emigrante morre em acidente na Galiza

Um cidadão português de aproximadamente 50 anos que residia em Nyon, Suíça, perdeu tragicamente a vida num acidente na última sexta-feira, na autoestrada AC-418, em Malpica, Galiza.

No momento do acidente entre um Renault Mégane branco e um Citroën C4 familiar preto estava a chover intensamente. O falecido viajava com a esposa, de nacionalidade equatoriana, que sofreu ferimentos graves.

A condutora da outra viatura envolvida, uma jovem mulher de 33 anos, natural de Ponteceso, também não sobreviveu à colisão.

Conforme relatado pelo jornal La Voz de Galicia, o casal estava de férias na região da Galiza, acompanhados por um dos filhos, com planos de regressar à Suíça este fim de semana.

A Guarda Civil está a investigar as causas que levaram a este trágico acidente.

Fotografias: Ana García / La Voz de Galicia