Emigrante julgado no Luxemburgo por tentar asfixiar esposa

Um português está a ser julgado no Luxemburgo por ter tentado, por duas vezes, pôr fim à vida da sua companheira. O indivíduo, de 55 anos, terá asfixiado a esposa ao descobrir que a mesma tinha a intenção de se divorciar.

De acordo com o Le Quotidien, a primeira agressão de Leonel à sua cônjuge terá ocorrido no dia 13 de novembro de 2020. Nesta data, foram as súplicas da mulher que o demoveram de tal ideia, mas dias mais tarde (29 do mesmo mês), o homem voltou a tentar estrangulá-la.

Na sequência da investigação na altura iniciada, o Ministério Público do grão-ducado defende que o crime foi premeditado. “Ele meteu na cabeça que ela tinha outro homem na sua vida e pediu-lhe outra oportunidade”, mencionou o responsável pelo caso, aferindo ainda que o motivo se prendeu com o facto de a mulher querer dar por terminado um casamento de 31 anos.

Ainda no decorrer da investigação, foi possível apurar que, antes da primeira agressão, Leonel teria recorrido ao seu telemóvel para pesquisar “sobre estrangulamentos e penas previstas para homicídio conjugal”.