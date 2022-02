Emigrante em estado terminal vai voltar para casa com ajuda do Governo

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas confirmou esta terça-feira que o Governo luso está atento à situação de José Ferreira, um português emigrado na Alemanha que sofre de uma doença terminal e que precisa de ajuda para regressar a casa.

Ao Jornal de Notícias, Berta Nunes explicou que estão a ser apuradas as condições em que José Ferreira deve repatriado, uma vez que a viagem, apenas possível por via aérea, tem que ser feita com acompanhamento médico.

“Ainda não sabemos em que condições poderá ser repatriado, mas estamos a recolher informações para tratar do repatriamento por condições humanitárias. Não é uma questão de não haver cuidados médicos na Alemanha, mas é uma doença terminal. Por isso, por motivos humanitários, estamos a considerar a possibilidade de apoiar o repatriamento”, pode ler-se no referido jornal.

Tal como o BOM DIA tinha noticiado, José Ferreira, natural de Braga, foi diagnosticado com um cancro no fígado em estado avançado no passado mês de janeiro. Ao fim de quase um mês de consultas e internamento, o hospital em Munique onde ainda se encontra marcou alta para esta quarta-feira, o que levou ao desencadeamento de uma onda solidária para ajudar a pagar os custos da viagem.