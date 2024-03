Emigrante disse ter fortuna escondida em muro mas Estado ficou com ela

O tribunal da Relação do Porto decidiu que a maquia de 436 mil euros, que há tempos foi encontrada num esconderijo num muro em Rio Moinhos, Penafiel, vai reverter a favor do Estado português. Assim sendo, o emigrante que reclamou a verba, dizendo que a tinha juntado ao longo dos anos em que trabalhou na Alemanha e na Suíça, ficou sem nada.

O caso remonta ao ano de 2021, quando um homem, que afirmou ser emigrante, passou um muro “a pente fino” mesmo em frente a vários trabalhadores de construção civil e de um guarda da GNR que acompanhava os seus trabalhos.

Depois de o homem ter abandonado o local, as autoridades aproximaram-se do respetivo muro e encontraram o dinheiro escondido, acionando, de imediato, o núcleo de investigação criminal.

No desenrolar do caso, avança a imprensa local, o homem terá dito que 52 mil euros eram uma herança do seu pai e o restante tinha origem nas poupanças que conseguia estando a trabalhar cá fora e também da venda de uma habitação em Marco de Canaveses.

O tribunal da Relação do Porto não “comprou” a história do português, considerando-a “irrealista” e alegando que o dinheiro terá sido obtido por vias ilegais.