Emigrante detido e acusado de corrupção na África do Sul

Um empresário português de 62 anos foi preso pela polícia de investigação criminal no leste de Joanesburgo por suspeitas de fraude e corrupção no valor de 130 milhões de rands (7,5 milhões de euros).

“A equipa de Investigação de Crimes Comerciais Graves Hawks, em Germiston, prendeu um homem de 62 anos por alegada fraude e corrupção envolvendo cerca de 130 milhões de rands (7,5 milhões de euros) num esquema de licitação”, referiu à Lusa a porta-voz policial Ndivhuwo Mulamu.

A porta-voz policial sul-africana salientou que o empresário português se entregou às autoridades de investigação criminal, em Germiston, leste de Joanesburgo, na terça-feira, 30 de março, acompanhado de um advogado, tendo sido posteriormente acusado de fraude e corrupção.

Ndivhuwo Mulamu adiantou à Lusa que o suspeito, diretor da empresa de IT, Cornerstone & Blue Kit, “alegadamente inflacionou faturas comerciais que resultaram em prejuízos de cerca de 130 milhões de rands para a operadora de telefonia móvel sul-africana, Cell C, durante o período de 2012 e 2019”.

Segundo o processo consultado pela Lusa, o suspeito tem também nacionalidade sul-africana.

A polícia sul-africana deteve ainda três outros indivíduos homens, já libertados sob fiança, “que juntamente com o empresário português inflacionaram taxas de serviços de IT requeridos pela operadora Cell C”, segundo a porta-voz policial.

No mesmo dia da sua prisão, referiu a mesma fonte, o Tribunal de Crimes Comerciais, em Palm Ridge, leste da capital sul-africana, concedeu liberdade condicional ao suspeito português mediante o pagamento de uma fiança de 50.000 rands (2.900 euros), tendo adiado o caso para 14 de abril de 2021, onde o empresário comparecerá juntamente com os coarguidos no processo, afirmou à Lusa a porta-voz policial sul-africana.