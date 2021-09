Emigrante de Arcos de Valdevez entre as vítimas do furacão Ida

Um emigrante português, de 58 anos, morreu eletrocutado, na semana passada, durante a passagem do furacão Ida em Nova Jérsia.

Aventino Soares, natural dos Arcos de Valdevez mas a viver na região de Bloomfield, em Nova Jérsia, morreu na quinta-feira passada enquanto tentava ligar um gerador de eletricidade.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela imprensa regional, o cidadão português foi encontrado inconsciente por agentes da polícia, por volta das 23.h30 horas locais, perto de casa. Estava deitado no chão, de cara para cima, com um cabo elétrico na mão e rodeado por água.

“Determinou-se que foi eletrocutado”, explicou o responsável pela Polícia de Bloomfield, Anthony Sisco. Os bombeiros, acrescentou, chegaram pouco depois mas já não conseguiram reverter o quadro e o óbito foi declarado no local.

