Emigrante cruza Portugal para homenagear bombeiros de Cantanhede

Beatriz Cortesão, portuguesa emigrada em França desde os cinco anos, viveu momentos dramáticos durante umas férias de verão em Portugal. A casa onde estava com os seus filhos incendiou-se e só a prontidão dos meios de socorro evitou um desastre. Como agradecimento, decidiu cruzar Portugal para ajudar os bombeiros de Cantanhede.

“Aquelas imagens jamais serão esquecidas. Os bombeiros fizeram tudo o que estava ao seu alcance (…) Não só combateram as chamas, como ainda encontraram as palavras certas para nos tranquilizar. Assim, decidi, juntamente com o Eric Gebert, fazer algo para ajudar a corporação”, disse à página de Instagram Portugal no Mundo.

Ao BOM DIA, já depois da primeira etapa concluída, Beatriz explicou também que o objetivo é cruzar Portugal de sul a norte, de Alcoutim a Valença, para angariar fundos para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede.

Para tal, foi criado um crowdfunding na plataforma digital CotizUp e disponibilizado o número de conta da associação humanitária em questão (PT50004530204025322204759).

Até ao momento já foram angariados 1100 euros.

