Emigrante apanhado a 200, sob efeito de droga e com filha no carro

Um homem foi apanhado a conduzir sob o efeito de drogas e em excesso de velocidade na autoestrada A-52, na zona de Zamora, em Espanha. A Guardia Civil deteve o português, que viajava desde França com a filha de três no carro.

O homem, que viajava num Audi com matrícula francesa, estava a caminho de Portugal para desfrutar do período de Natal com a esposa e a filha de três anos de idade.

Além de estar a conduzir sob o efeito haxixe, o português tinha várias gramas da substância no veículo. Foi intercetado na autoestrada A-52 por uma ação de controlo de velocidade, álcool e drogas da Guardia Civil, nas proximidades de Puebla de Sanabria, na região de Zamora, a conduzir a 200 quilómetros hora.

