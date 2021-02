Emigração portuguesa para o Reino Unido caiu 73% em 2020

Foram 6,664 os portugueses que, em 2020, entraram no Reino Unido, segundo os dados do Department for Work and Pensions. Este organismo britânico contabilizou um total de 322,196 entradas de estrangeiros no Reino Unido, tendo os portugueses representado 2.1% desse total.

Em relação ao mesmo período de 2019, o número de portugueses que entrou no Reino Unido diminui cerca de 73%, passando de 24,593, em 2019, para 6,664, em 2020.

Este decréscimo foi mais marcado do que no conjunto das entradas de migrantes no Reino Unido (-58%), mas a evolução da emigração portuguesa acompanhou a tendência geral de inversão do crescimento das entradas no Reino Unido que se verificou em 2019.

Desde 2001 que não se registava um valor tão baixo de entrada de portugueses em território britânico, e esta quebra estará, por um lado, associada aos efeitos da pandemia na restrição de mobilidade que se verificou durante o ano de 2020 e por outro, às novas regras de imigração para o Reino Unido no pós-Brexit.