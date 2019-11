Emigração para o Canadá atinge máximo em 2018

Foram 865 os portugueses que, em 2018, entraram no Canadá, segundo os dados do Citizenship and Immigration Canada. O departamento oficial de estatística canadiano contabilizou um total de 321,060 entradas de estrangeiros em território canadiano naquele ano, representando os portugueses 0.3% desse total, revela o Observatório da Emigração.

Com o crescimento registado em 2018, atingiu-se um novo máximo de entradas de portugueses em território canadiano durante este século. Desde 2000, o número de entradas de portugueses no Canadá tem oscilado com frequência, embora predomine uma tendência para a sua subida. Durante o período em análise, o valor mais baixo de entradas registou-se em 2003, quando apenas 329 portugueses emigraram para o Canadá. Em 2017, registou-se uma nova descida da emigração portuguesa para o Canadá. Contudo, “podemos agora afirmar que se tratou de uma nova oscilação e não de uma reversão da tendência de subida”, afirma aquele Observatório.