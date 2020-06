Emigração na Suíça: de pais para filhos

Sempre que pode Cesário e a família regressam à terra natal. Quando lhe perguntamos se quer ou pensa voltar de vez a Portugal, salienta que essa é uma “questão bem complicada de responder”.

“Pensar em regressar ao meu país? Claro que sim. Quando começo a pensar no que será esse processo, eis que um nó se forma no estômago. Isto porquê? Por mais vezes que visite Portugal com os meus filhos, eles naturalmente, vão perdendo as suas raízes e claro está, criando aqui laços, os amigos, a escola e futuramente talvez construírem aqui a sua própria família. Será portanto quase óbvio um regresso a Portugal a dois, eu e a minha esposa. E o resto fica, filhos, netos. Se calhar vou deixar a vida encarregar-se de me ir mostrando um caminho e não pensar muito nisso”, refere, acrescentando que o que o espera é uma “vida de emigrante”.

Sobre o novo coronavírus e o impacto que a doença causou na sua vida, este emigrante considera que por causa da covid-19 a interação das pessoas nunca mais vai ser como dantes.

“Felizmente continuamos a viver bem, claro que temos algumas restrições, mas sem qualquer tipo de angústia ou medos. Tenho pensado várias vezes como seria se ainda estivesse em Portugal a viver da música como há sete anos. Daí nunca sequer ponderei um regresso por este motivo de pandemia”, conclui.