EME Saúde organiza jantar-tertúlia de Natal

“Com o nosso crescimento ao longo dos anos, sempre tivemos a preocupação anual em retribuir aos nossos clientes e comunidade (particulares e empresariais), a possibilidade de participarem na celebração do nosso caminho em conjunto, num evento aberto ao público”, explica ao BOM DIA Ivandro Monteiro, professor catedrático e fundador da EME Saúde, além de colaborador do BOM DIA.

“Neste evento juntamos a nossa equipa clínica e de colaboradores, clientes particulares e empresariais, com entertenimento, música e boa disposição”, afirma o CEO da clínica sediada no Porto que trabalha no âmbito da saúde mental, da consultadoria comportamental corporate mas também organiza palestras e eventos para empresas.

Este será o 11º jantar-tertúlia de Natal da EME Saúde, e terá lugar dia 4 de dezembro, no Hotel da Música, no mercado do Bom Sucesso, na cidade do Porto.

Pode inscrever-se no jantar clicando aqui.