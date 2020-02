Embaixadora em Cabo Verde sai “de coração cheio”

A embaixadora de Portugal em Cabo Verde, Helena Paiva, que termina a sua missão no país a 17 de fevereiro, enalteceu o reforço da cooperação entre os dois países e disse que sai de “coração cheio”.

“Eu vou sair de Cabo Verde no dia 17 de fevereiro, dentro de uma semana, em trânsito para a Grécia, onde chegarei no dia 20, para ocupar as novas funções como embaixadora de Portugal”, disse Helena Paiva à agência Lusa, à margem de um evento realizado na cidade da Praia.

A embaixadora comentou ainda a distinção que vai ser alvo por parte do Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, com a Ordem de Mérito, pela “contribuição pessoal e profissional” para a “consolidação das relações de cooperação e amizade” entre os dois países.

“Sinto-me muito honrada que o Presidente da República, em nome do povo cabo-verdiano, a quem agradeço desde já, tenha decidido condecorar-me com a ordem de mérito de 1.ª classe”, afirmou a diplomata, adiantando que a cerimónia vai ser na quinta-feira.

Para Helena Paiva, a distinção honra-a a si, mas também a toda a equipa com quem trabalhou durante estes três anos de missão em Cabo Verde, considerando que tal não seria possível sem uma “equipa de excelência”.

A embaixadora disse que foi “uma honra e um grande prazer servir” Portugal em Cabo Verde e salientou a excelência e a grande qualidade dos interlocutores cabo-verdianos.

“Tentámos imprimir uma grande dinâmica na cooperação e nas relações bilaterais”, enfatizou, enumerando muitas visitas e um excelente ambiente de diálogo entre os governantes, os povos, as entidades e a sociedade civil dos dois países.

“Saio daqui com o coração cheio, com a certeza de um trabalho conseguido, com muitos projetos em várias áreas”, prosseguiu, destacando a Escola Portuguesa de Cabo Verde, o projeto das bibliotecas escolares, o novo centro de hemodiálise em São Vicente e atividades nas áreas da segurança, da polícia e da defesa.

A embaixadora afirmou ainda: “São inúmeras as áreas onde fizemos atividades concretas com impacto na vida das pessoas e do próprio país”.

Helena Paiva informou que o seu sucessor, António Albuquerque Moniz, atual cônsul-geral de Portugal em Paris, chega a Cabo Verde no dia 21 deste mês.