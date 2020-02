Embaixadora cessante em Cabo Verde condecorada

A embaixadora de Portugal em Cabo Verde, Helena Paiva, foi distinguida pelo Presidente cabo-verdiano com a Ordem de Mérito, pela “contribuição pessoal e profissional” para a “consolidação das relações de cooperação e amizade” entre os dois países.

A atribuição da distinção, publicada em Boletim Oficial, acontece quando a diplomata está em final de missão em Cabo Verde, tendo assumido o cargo de embaixadora de Portugal na cidade da Praia em 2016.

“A senhora Embaixadora Helena Paiva muito contribuiu para uma maior aproximação entre Cabo Verde e Portugal, trabalhando no aprofundamento e diversificação das nossas relações”, lê-se no texto do decreto presidencial, assinado por Jorge Carlos Fonseca, que atribui à diplomata a Ordem de Mérito de Primeira Classe.

É ainda destacado pelo chefe de Estado de Cabo Verde o “dinamismo e competência” que demonstrou nas funções que ocupou no país.

O até agora cônsul-geral de Portugal em Paris, António Albuquerque Moniz, foi nomeado em Dezembro como novo embaixador de Portugal em Cabo Verde.

Já Helena Paiva vai liderar a embaixada portuguesa na Grécia, segundo o mesmo decreto presidencial, de 18 de Dezembro.