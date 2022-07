Embaixador Vale de Almeida distinguido pela Faculdade de Letras de Lisboa

A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa vai distinguir João Vale de Almeida, Embaixador da União Europeia no Reino Unido, com o Prémio Alumni 2022, galardão que reconhece a carreira de um diplomado pela faculdade.

Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, João Vale de Almeida assumiu o presente cargo em fevereiro de 2020. Em maio deste ano foi eleito pelo corpo diplomático britânico como “Diplomata do Ano 2022 da Europa”, em reconhecimento pelo papel desempenhado nas relações pós-Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido.

O Embaixador foi porta-voz e Diretor-geral na Comissão Europeia antes de se tornar chefe de gabinete e principal conselheiro de Durão Barroso durante o seu primeiro mandato como Presidente da Comissão Europeia (2004-2009).

Com mais de três décadas de experiência em cargos europeus, Vale de Almeida foi Embaixador da União Europeia nos Estados Unidos (2010-2014), chefiando a primeira delegação europeia em Washington. De 2015 a 2019 foi Embaixador da União Europeia nas Nações Unidas. No início da carreira, foi jornalista do Diário de Notícias.

Miguel Tamen, diretor da Faculdade de Letras, sublinha que “mais uma vez o Prémio Alumni distingue alguém cuja vida notável se fez independentemente da Faculdade de Letras. O Embaixador Vale de Almeida é um dos mais importantes e experimentados diplomatas do mundo, que desempenhou brilhantemente algumas das mais difíceis e delicadas tarefas de representação da União Europeia, para onde foi trabalhar por iniciativa própria ainda antes da adesão de Portugal.”

Os candidatos ao Prémio Alumni foram propostos por alunos, antigos alunos, docentes e funcionários da Faculdade de Letras, e também a título individual pelos membros do júri, sendo o único critério de elegibilidade serem diplomados pela instituição.

O júri desta edição foi constituído por Miguel Tamen, diretor da Faculdade de Letras, Adelaide Meira Serras, Coordenadora Científica do Programa FLUL Alumni, Arnaldo do Espírito Santo, Professor Emérito da Universidade de Lisboa, Ivo Castro, Professor Emérito da Universidade de Lisboa, e pelo artista e fotógrafo Jorge Molder, distinguido em 2021 com o Prémio FLUL Alumni.

O prémio será entregue em data a anunciar.