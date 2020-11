Embaixador português discute gestão de recursos petrolíferos em Díli

O Embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira, participou num simpósio promovido pela empresa Timor Gap e subordinado ao tema “Concretização dos valores e princípios da libertação para a gestão dos recursos petrolíferos, analisados de uma perspetiva geoestratégica global e regional”.

Nesta ocasião, foram abordadas as “ações decisivas e internacionalmente reconhecidas de Portugal face aos desafios energéticos atuais, preocupação central do nosso país muito antes do atual contexto pandémico”, lê-se num comunicado divulgado nas redes sociais da Embaixada de Portugal em Díli.

Do ponto de vista internacional, sublinhou-se a centralidade do tema no contexto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), outra instância de convergência e aprofundamento dos laços entre Portugal e Timor-Leste.

Foi ainda destacado o período nevrálgico para este domínio representado pela Presidência timorense pro-tempore da CPLP, durante a qual as matérias da energia foram colocadas no centro da agenda, motivando múltiplas reuniões de caráter técnico e político, permitindo alcançar consensos fundamentais.