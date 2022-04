Embaixador Pedro Lourtie é o novo representante português na UE

O Embaixador Pedro Lourtie oficializou esta quinta-feira a tomada de posse do cargo de Representante Permanente de Portugal junto da UE com a entrega das suas Cartas Credenciais.

De acordo com uma publicação emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, o diplomata luso cumpriu a tradição e passou para as mãos de Jeppe Tranholm-Mikkelsen, Secretário-Geral do Conselho da União Europeia, as suas Cartas Credenciais.

Pedro Lourtie exerceu entre 2006 e 2009 funções de chefe de gabinete de José Sócrates, quando este era primeiro-ministro, e assumiu depois a secretaria de Estado dos Assuntos Europeus.

Em 2015 foi nomeado representante diplomático de Portugal em Tunes, na Tunísia.

O atual Representante Permanente de Portugal junto da UE é licenciado em Economia e diplomata de carreira, tendo antes ocupado postos na REPER e na representação da UE em Washington.