Embaixador Nuno Brito apresenta-se à rainha de Inglaterra

O novo embaixador de Portugal no Reino Unido, Nuno Brito, apresentou esta quinta-feira as Cartas Credenciais à rainha Isabel II, no Palácio de Buckingham, através de uma cerimónia remota.

De acordo com o comunicado realizado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, o diplomata e a sua mulher deslocaram-se numa carruagem ao palácio, num percurso em que foram acompanhados pela Assistant Marshal do Corpo Diplomático, Alison MacMillan, e pelo Marshal do Corpo Diplomático, Alistair Harrison.

Para encerrar este compromisso oficial, já na Embaixada de Portugal em Londres, foi oferecido um Porto de Honra aos presentes.