Embaixador no Luxemburgo: não tenham medo de se integrarem

“Desta vez tem de ser assim, desta maneira pouco portuguesa, sem abraços”, explica o Embaixador de Portugal no Luxemburgo na mensagem que deixou à comunidade portuguesa no 10 de Junho, lamentando não poder comemorar a Dia de Portugal como em 2019, com cerca de 900 pessoas. António Gamito apela à continuação dos cuidados relativos à pandemia e agradece às autoridades luxemburguesas por terem comunicado em português no que respeita às medidas de prevenção da pandemia.

O diplomata aproveitou a mensagem do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas para “prestar contas” sobre o trabalho que tem vindo a efetuar no Luxemburgo. António Gamito lamenta que a visita do grão-duque Henrique a Portugal em maio tenha sido anulada, pois, afirma, teria sido um importante reforço das já “excelentes relações entre Portugal e o Luxemburgo”.

“Parece que estamos em condições de satisfazer as expetativas legítimas dos pensionistas portugueses”, explicou Gamito, anunciando a presença de uma adida do Instituto de Segurança Social que tem por função atender os portugueses que têm pendentes processos de pensões de reforma, “um problema que já existia quando cheguei ao Luxemburgo”, recordou o embaixador. Situação semelhante no que respeita ao Consulado: “quando aqui cheguei já havia problemas, que a pandemia veio complicar”. Mas o diplomata promete que está a trabalhar na melhoria desses serviços mas pede “paciência” à comunidade portuguesa do Luxemburgo.

António Gamito anunciou ainda que está a ser preparado no Luxemburgo um projeto de uma estrutura empresarial que, “irá mais longe do que o Luxemburgo, integrando mesmo a Grande Região”.

Por fim, o diplomata apela à participação dos portugueses na vida cívica e política do grão-ducado, recordando que “integrar-se permite atingir determinados níveis”. E insiste que não é “por abraçarmos certas coisas que o Luxemburgo nos dá que perdemos o nosso portuguesismo. Faço um desafio à união dos portugueses e peço que exerçam a sua cidadania”. E acrescenta: “precisamos de mais Félix Braz” no Luxemburgo.

Veja o discurso de António Gamito e a comemoração virtual do 10 de Junho no Luxemburgo no vídeo abaixo: