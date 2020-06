Embaixador na Venezuela lamenta falta do “calor humano que nos caracteriza”

O embaixador de Portugal na Venezuela, Carlos de Sousa Amaro, lamentou que a “traiçoeira” pandemia da covid-19 o tenha impedido de celebrar o Dia de Portugal junto da comunidade portuguesa que vive distante da cidade de Caracas. “Em 2020, um inimigo desconhecido, traiçoeiro e microscópico fez com que não possamos festejar com o calor humano que também nos define”, explica o diplomata, numa mensagem em vídeo enviada aos clubes lusos e distribuída através das redes sociais, a propósito do Dia de Portugal.

A título de exemplo, indica que ficou “impedido de invocar e celebrar a data com a comunidade portuguesa de um estado mais distante”, como tem feito ao longo dos últimos anos.

“E, teremos de adiar a visita aos 23 estados da Venezuela que vínhamos preparando com afinco”, afirma, acrescentando: “No entanto, ao longo da nossa história superamos desafios maiores do que este e mais uma vez em Portugal e na diáspora venceremos”.

“Sei que em 2021 estaremos mais próximos, mas o fervor e o orgulho de ser português é o mesmo de sempre ainda que há distância”, afirma.

Carlos de Sousa Amaro começa a sua mensagem recordando que está orgulhoso de “poder render homenagem aos verdadeiros promotores de Portugal e da nossa cultura no mundo, os portugueses da diáspora, e, neste caso, a vigorosa comunidade portuguesa residente na Venezuela”, em ocasião do Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas.

“Este é um dia em que celebramos uma pátria, com pouco menos de 900 anos de independência, uma cultura tão única, que fez de um dos próceres, de Luís Vaz de Camões, o nosso herói nacional, e um povo de navegantes exploradores, que nunca renunciaram a um desafio por muito grande que este se figurasse”, afirma.

A Venezuela tem 2.632 casos confirmados e 23 mortes associadas à covid-19, tendo 487 pessoas recuperado da doença.