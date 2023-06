Embaixador na Santa Sé: JMJ vai ser muito importante para Portugal

O embaixador de Portugal junto da Santa Sé disse que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 vai ser um momento “muito importante” para o país e a Igreja.

“Que este contacto de uns com os outros permita a cada um sentir-se renovado”, deseja Domingos Fezas Vital, numa entrevista divulgada em conjunto com a organização da JMJ, a 10 de junho, para assinalar do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, bem como a festa litúrgica do Santo Anjo da Guarda de Portugal.

“Teremos os olhos do mundo voltados para nós, para o nosso país, para o que se vai passar em Lisboa e em Fátima”, acrescenta.

O representante de Portugal junto da Santa Sé considera que, de 1 a 6 de agosto, os jovens são convocados a olhar para o mundo, num atitude “ativa”, de querer mudar a sociedade e “fazer diferente”.

“É necessário que os jovens recusem a convocatória ao isolamento, a viver realidades virtuais”, aponta Domingos Fezas Vital.

O diplomata manifestou uma palavra de “profunda gratidão” para todos os que trabalham em prol da realização da JMJ, uma “enorme tarefa”, dos voluntários às famílias de acolhimento.

Domingos Fezas Vital recordou as palavras do Papa Francisco, reforçando que os jovens são o “futuro” da Igreja e que, através da JMJ Lisboa 2023, é preciso convocar todos para “ter coragem de viver” de viver o seu sonho.

“Apostem nele, tenham a coragem de o viver, vão para a frente”, apela.

O Papa Francisco foi operado esta quarta-feira a uma hérnia abdominal, no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, registando uma “progressiva melhoria” do seu quadro clínico.

Na última terça-feira, o Vaticano divulgou o programa da próxima viagem do Papa a Portugal, de 2 a 6 de agosto, para presidir à JMJ Lisboa 2023.

Francisco, que vai passar por Fátima a 5 de agosto, tem vários encontros previstos com estudantes, jovens e moradores de um bairro social, além de autoridades políticas e representantes da sociedade civil.