Embaixador na Bélgica quer apoiar, acolher e responder aos anseios da comunidade

“Com a apresentação a Sua Majestade, o Rei Filipe, das Cartas Credenciais que me acreditam como Embaixador de Portugal junto do Reino da Bélgica, inicio formalmente hoje, dia 3 de maio de 2023, o meu mandato oficial neste país. Função que muito me honra e de que muito me orgulho”. São palavras de Jorge Cabral, novo embaixador de Portugal na Bélgica.

O diplomata afirma ter garantido ao rei belga o seu “incondicional empenho na prossecução da promoção e fortalecimento do relacionamento bilateral entre os nossos países, cujas relações diplomáticas formais remontam, pelo menos, a 1834 – data em que João Baptista de Almeida Garrett apresentou credenciais como Encarregado de Negócios na Legação em Bruxelas”.

Jorge Cabral considera que Portugal e a Bélgica partilham, atualmente, inúmeros pontos comuns, “em matéria de valores, desígnios, interesses e mesmo avaliações de diversas realidades.

Identificar e rentabilizar novas sinergias em áreas estratégicas de potencial colaboração mútua serão prioridades para o novo representante de Portugal na Bélgica, destacando “a afirmação e maior divulgação da língua e da cultura portuguesas, ou o aprofundamento do relacionamento no plano turístico, por intermédio da afirmação e melhor divulgação de um Portugal moderno, competitivo, diversificado, universalista, acolhedor, sofisticado e inovador e com estabilidade política e social”.

Cabral crê que “os portugueses e lusodescendentes há muito radicados ou residentes na Bélgica continuarão a desempenhar um papel central e, diríamos mesmo, instrumental, para o objetivo do reforço da cooperação a todos os níveis”, e deixa assim à comunidade portuguesa residente neste país, a declaração do seu empenho e disponibilidade para, “no âmbito das nossas competências e ainda que condicionados pelas conhecidas limitações de recursos materiais e humanos, envidarmos todos os esforços para a apoiar, acolher e responder aos seus anseios, expetativas e necessidades”.

Por último, o diplomata convida os portugueses da Bélgica a seguirem a página oficial de Facebook da Embaixada, “onde poderão encontrar informação atualizada, que esperamos vos possa ser útil, sobre as atividades e iniciativas da Embaixada de Portugal na Bélgica e respetiva Secção Consular”.

Jorge Dias Cabral nasceu a 5 de outubro de 1958, em Coimbra. É licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e foi aprovado no concurso de admissão aos lugares de adido de embaixada aberto em 18 de março de 1983.

O diplomata já passou pelas embaixadas portuguesas em Bona, Cairo, Brasília, Ancara entre outras. Foi também adjunto do gabinete do antigo primeiro-ministro António Guterres entre 1995 e 1999.