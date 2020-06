Embaixador Lobo Antunes: Portugal é agora um país que atrai estrangeiros

No Dia de Portugal naturalmente pensamos no nosso país, nas nossas famílias e no que somos enquanto portugueses”, destaca o Embaixador de Portugal no Reino Unido que considera ainda que a “contribuição de Portugal para o mundo não é pouca”.

Na sua mensagem de 10 de Junho, o diplomata salienta o “grande passado que temos”, mas Manuel Lobo Antunes olha para o presente e o futuro e destaca que “Portugal é agora um país que atrai estrangeiros”.

O diplomata promete ainda que a Embaixada e o Consulado vão continuar a trabalhar para servir “sempre e melhor” a comunidade portuguesa e lamenta que as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades deste ano não possa ser celebrado de outra forma.

Veja o discurso completo de Manuel Lobo Antunes: